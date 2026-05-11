Bolivia, Evo Morales annuncia una nuova marcia contro il governo

LA PAZ, 11 MAG - L'ex presidente di sinistra boliviano Evo Morales, al governo dal 2006 al 2019, ha annunciato una nuova mobilitazione dei suoi sostenitori contro l'amministrazione del presidente centrista Rodrigo Paz. La protesta si concretizzerà in una marcia di sei giorni che partirà domani dalla città di Caracollo, sugli altipiani, a circa 190 chilometri dalla capitale. L'obiettivo è di chiedere all'attuale esecutivo di abbandonare quelle che Morales ha definito politiche "neoliberiste e privatizzatrici". L'iniziativa, denominata 'Marcia per la vita per salvare la Bolivia', è stata organizzata da Evo Pueblo, l'organizzazione politica guidata dall'ex leader dei coltivatori di coca nella regione del Chapare, a Cochabamba, e dovrebbe raggiungere la sede del governo il 18 maggio. Morales ha fatto l'annuncio durante il suo programma domenicale su Radio Kawsachun Coca, un'emittente legata ai sindacati dei coltivatori di coca della regione del Chapare. La marcia si svolgerà in coordinamento con la Confederazione unificata dei lavoratori contadini della Bolivia (Csutcb), la Centrale dei lavoratori boliviani (Cob) e i sindacati degli insegnanti.