Bolivia: alluvioni a Santa Cruz, 20 morti e 24 dispersi

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 15 DIC - Le alluvioni provocate dall'esondazione del fiume Pirai nella regione orientale di Santa Cruz, in Bolivia, hanno causato finora 20 morti e almeno 24 dispersi, mentre centinaia di famiglie sono rimaste senza un tetto. Lo ha reso noto il vice ministro della Difesa civile Alfredo Troche, precisando ai media locali che le squadre di soccorso hanno evacuato circa 300 persone con l'ausilio di elicotteri, mentre decine di comunità risultano isolate a causa della piena. Le piogge torrenziali, iniziate sabato, hanno danneggiato gravemente strade e ponti, provocando ingenti danni a infrastrutture e abitazioni. Immagini diffuse dai media mostrano ponti crollati e mezzi di emergenza al lavoro per rimuovere detriti e ripristinare i collegamenti. Il presidente Rodrigo Paz ha convocato esperti e membri del governo per valutare la risposta all'emergenza e ha criticato le precedenti amministrazioni per la carente preparazione, indicando nella deforestazione uno dei fattori che hanno aggravato l'impatto delle inondazioni. Secondo le autorità, un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni dovrebbe agevolare le operazioni di soccorso.