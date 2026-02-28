Bolivia, aereo militare si schianta a El Alto vicino La Paz

LA PAZ, 27 FEB - Un aereo Hercules dell'Aeronautica militare boliviana si è schiantato venerdì sera su un'arteria trafficata della città di El Alto, nei pressi della capitale La Paz, in condizioni meteorologiche avverse, secondo quanto riferito dai media locali. Il velivolo trasportava nuove banconote destinate all'interno del Paese, ha riportato l'emittente Unitel citando il Ministero della Difesa. Video diffusi sui social mostrano scene di caos, con persone accorse sul luogo dell'incidente che raccoglievano il denaro sparso sull'asfalto dopo l'impatto. Le autorità intervenute hanno allontanato la folla utilizzando getti d'acqua. L'aeroporto internazionale di El Alto è stato temporaneamente chiuso, ha reso noto la compagnia di bandiera Boliviana de Aviación, precisando che l'aereo coinvolto non apparteneva alla propria flotta. Le immagini trasmesse dai media mostrano il velivolo gravemente danneggiato e diversi veicoli colpiti lungo l'avenida. Le autorità non hanno ancora confermato eventuali vittime mentre il sito del quotidiano El Deber riferisce di numerosi feriti.