Boccia (Pd), Meloni pensa a Salvini e unità centrodestra, non a emergenza Sud

ROMA, 30 GEN - "La Premier Giorgia Meloni preferisce tenere insieme la sua maggioranza invece che soccorrere i cittadini del Sud rimasti senza tetto sulla testa e pensare all'emergenza in Sicilia e Calabria. I cambiamenti climatici non sono un'opinione ma un fatto scientifico, la Sicilia ha bisogno di infrastrutture, tutto il Sud e l'Italia hanno l'esigenza di un piano serio contro il dissesto idrogeologico. E il Governo che fa? Destina a Niscemi e alla Sicilia per i danni del ciclone Harry appena 100 milioni, una cifra ridicola rispetto alle reali esigenze e conferma il delirio di Salvini. Le risorse del Ponte, sottratte in parte dai fondi di coesione di Sicilia e Calabria persino contro il volere dei governatori di centrodestra, non andranno a fronteggiare l'emergenza, a mettere in sicurezza il territorio e a ridare speranza a popolazioni duramente colpite, come noi stiamo chiedendo. Rimarranno invece destinate a un'opera che ha diversi problemi, compresi quelli di compatibilità economico-finanziaria, e che questo governo non è in grado di realizzare: di anno in anno parte delle risorse vengono dirottate altrove perché non spese. Una beffa nella beffa, un pasticcio di cui non si sente il bisogno e che serve solo come collante per una maggioranza che, a questo punto possiamo dirlo, sta in piedi sulle spalle della Sicilia, della Calabria e di tutto il Mezzogiorno. Tre anni fa la Presidente del Consiglio corse in Emilia Romagna per una passerella con gli stivali nel fango. Oggi, in una regione governata dalla destra, arriva tardi, balbettando promesse, ma incapace di stanziare vere risorse per l'emergenza. Basterebbero quelle 'rubate' a Sicilia e Calabria per il Ponte. Ma Giorgia Meloni non ha il coraggio di fermare Salvini che solo oggi, buon ultimo, arriva nei territori devastati da Harry, a confermare che i soldi del Ponte non si toccano, tenendo, di fatto, il governo sotto ricatto". Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.