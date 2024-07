Boccia, non accetteremo ddl Governo su legge contabilità

ROMA, 31 LUG - "Abbiamo chiesto al presidente del Senato e al ministro Ciriani, di farsi garanti, il primo per quanto riguarda i diritti delle opposizioni e il secondo per la responsabilità del governo, che non ci sia nella testa del governo l'intenzione di modificare la legge di contabilità perché come sapete è cambiato il ciclo di bilancio per via della riforma del patto di stabilità. E così come avvenne quasi 10 anni fa, la legge fu cambiata ma per via parlamentare. Non accetteremo un ddl del Governo. Su questo faremo le barricate". Lo dice il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia al termine della Conferenza dei Capigruppo.