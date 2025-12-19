Giornale di Brescia
Boccia, Giorgetti sconfessato dalla Lega, si dimetta o venga in Parlamento

ROMA, 19 DIC - "Il ministro dell'Economia è stato completamente smentito dal suo stesso partito. Chiediamo che il ministro dell'Economia venga immediatamente in Parlamento: se non è più in grado" di fare il ministro dell'Economia "rassegni le dimissioni, se è ancora in grado venga in commissione e ci dica come si va avanti perché la commissione è in gravissimo ritardo e in queste condizioni sarà difficilissimo essere in Aula lunedì mattina": lo dice il capogruppo Dem in Senato Francesco Boccia intervenendo in Aula a Palazzo Madama.

