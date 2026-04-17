Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'

ROMA, 17 APR - Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76/a assemblea nazionale inaugurata oggi a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur, e a cui domani è attesa anche la premier Giorgia Meloni. "Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina - ha dichiarato a caldo Bocca - Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità. Mi sento pronto ad affrontare tutte le nostre battaglie ancora una volta insieme, costruendo il turismo del futuro". L'assemblea nazionale rappresenta per Federalberghi il picco più alto di condivisione della federazione, raccogliendo attorno a sé voci, riflessioni, entusiasmi e preoccupazioni del settore turistico ricettivo. Ed è con oggi che prende il via l'appuntamento dedicato al comparto che vedrà la presenza delle 128 associazioni territoriali, delle delegazioni e dei presidenti di tutte le regioni italiane. Nella giornata di domani, sempre nel Salone delle Fontane all'Eur, l'assemblea si aprirà al dibattito pubblico: di fronte a una foltissima platea, costituita da albergatori, imprenditori, addetti ai lavori, giornalisti ed Istituzioni, verranno affrontati i temi di maggior interesse ed attualità per la categoria. "L'impegno e gli sforzi impiegati nel tempo sono interamente compensati dalle soddisfazioni per i risultati raggiunti e, ancor di più, dalla vostra stima, che spero di aver ricambiato adeguatamente. - ha concluso Bocca - Desidero ringraziarvi ancora di cuore per il sostegno unanime che avete accordato alla mia candidatura".