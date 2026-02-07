Giornale di Brescia
Bob Woodward parla dei tagli al Washington Post, 'sono devastato'

WASHINGTON, 07 FEB - Il veterano del Washington Post, Bob Woodward, si è detto "devastato" dai licenziamenti di massa al giornale e ha affermato che l'impatto si farà sentire anche sui lettori, sottolineando che "meritano di più". "Sono devastato dal fatto che così tanti dei miei amati colleghi abbiano perso il lavoro e che ai nostri lettori vengano offerte meno notizie e analisi approfondite", ha dichiarato Woodward su X. Il giornalista vincitore del Pultizer per lo scoop sul Watergate assieme al collega Carl Bernstein nel 1974 ha assicurato: "Farò tutto ciò che è in mio potere per contribuire a garantire che il Washington Post prosperi e sopravviva".

