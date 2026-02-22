Board of Peace, ass.Udine 'vergogna, Italia non dovrebbe partecipare'

UDINE, 22 FEB - "Il Board of Peace è un'autentica vergogna e l'Italia non dovrebbe parteciparvi nemmeno come osservatore". Lo afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, intervenendo ieri sera a uno spettacolo teatrale su Gaza. Secondo Pirone, l'organismo internazionale che riunisce esponenti politici, istituzionali ed economici con l'obiettivo di "promuovere la stabilità, restaurare un governo affidabile e legittimo, e assicurare una pace duratura nelle aree afflitte o minacciate da conflitti" rappresenterebbe invece "la volontà esplicita di mettere al centro affari e una colonizzazione permanente, tradendo i principi di giustizia e di equità che dovrebbero guidare i processi di pace". "Molti dei partecipanti - sostiene l'assessore - sono bandiere della tecnocrazia e delle dittature" criticando inoltre l'assenza, a suo dire, di rappresentanti del popolo palestinese tra gli invitati. "Udine è una città fieramente europea che prova ad aprire altre forme di impegno diplomatico. Non viviamo di tweet né di impegni presi da chi governa in modo autoritario, ma del lavoro della società civile insieme alla politica. Gaza vive, Udine non dimentica e sa da che parte stare", ha concluso Pirone.