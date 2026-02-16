Giornale di Brescia
Bloccato al Trieste Airport con farmaci illegali per la disfunzione sessuale

TRIESTE, 16 FEB - Nei giorni scorsi, al Trieste Airport, il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza di Ronchi dei Legionari ha sequestrato 1.400 bustine di un farmaco contenente Sildenafil. Questo ha un principio attivo che viene utilizzato per la disfunzione sessuale maschile. Durante un controllo doganale, è stato fermato un passeggero di nazionalità slovena, proveniente da Nuova Delhi, dopo uno scalo intermedio all'hub di Roma Fiumicino. Nel bagaglio da stiva, abilmente occultate tra i capi di abbigliamento, c'erano 200 confezioni da 100 mg, per un totale complessivo di 1.400 dosi, di un farmaco privo della documentazione certificativa obbligatoria e delle autorizzazioni sanitarie. L'intera quantità del prodotto, che è di origine indiana, è stata sottoposta a sequestro penale e il viaggiatore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Gorizia per introduzione illegale di farmaci.

