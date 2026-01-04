Bloccata su di una cascata di ghiaccio in Piemonte, salvata

TORINO, 04 GEN - Una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda, a Ceresole Reale, nel Torinese, è stata recuperata in tarda mattinata dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.45 quando la scalatrice si è trovata in difficoltà, senza riuscire né a salire, né a scendere. Sul posto, intorno ai 1.600 metri di quota, è intervenuta in prima battuta una squadra a terra della locale stazione di soccorso alpino, che ha raggiunto la cordata mettendo in sicurezza lo scenario e verificando che le possibilità di recupero erano rese complicate dalle condizioni di sicurezza della cascata non ancora pienamente formata, nonostante la basse temperature. È stato quindi deciso di richiedere l'intervento del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che è decollato con il conduttore dell'unità cinofila da valanga a bordo in supporto del tecnico di soccorso alpino. Dopo una breve perlustrazione aerea della zona, l'equipe ha valutato che la donna si poteva recuperare al verricello direttamente nel punto dov'era bloccata. Dopo l'imbarco la paziente è stata valutata dal personale sanitario: avvertiva un principio di ipotermia, ma è stata lasciata in piazzola a Ceresole Reale alle cure del proprio compagno di cordata.