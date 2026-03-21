Bloccarono la stazione di Trento dopo corteo pro Pal, 36 denunciati

BOLZANO, 21 MAR - La Polizia di Stato, a seguito di lunga attività d'indagine, ha denunciato 36 manifestanti per il blocco ferroviario, avvenuto lo scorso 3 ottobre nella stazione di Trento, al termine del corteo per la Palestina a Trento. Il gruppo di manifestanti aveva invaso i binari della stazione ferroviaria, facilitati dai cantieri in corso, causando ritardi superiori ad un'ora e la cancellazione di alcuni convogli ferroviari, oltre ad interrompere la circolazione degli autobus all'esterno della stazione, ricorda la Questura.