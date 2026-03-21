Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bloccarono la stazione di Trento dopo corteo pro Pal, 36 denunciati

AA

BOLZANO, 21 MAR - La Polizia di Stato, a seguito di lunga attività d'indagine, ha denunciato 36 manifestanti per il blocco ferroviario, avvenuto lo scorso 3 ottobre nella stazione di Trento, al termine del corteo per la Palestina a Trento. Il gruppo di manifestanti aveva invaso i binari della stazione ferroviaria, facilitati dai cantieri in corso, causando ritardi superiori ad un'ora e la cancellazione di alcuni convogli ferroviari, oltre ad interrompere la circolazione degli autobus all'esterno della stazione, ricorda la Questura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario