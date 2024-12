Bloccano insegnante in auto, denunciati 3 minori

CASTELFRANCO VENETO, 19 DIC - Tre giovani studenti, di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia per il reato di violenza privata a causa di un loro gesto, risalente allo scorso ottobre, a Castelfranco Veneto (Treviso), che avrebbe impedito a lungo ad una docente di scendere dalla propria automobile. I tre, in particolare, avrebbero iniziato a scuotere il veicolo e si sarebbero allontanati solo quando l'insegnante, suonando il clacson e chiedendo aiuto, è stata "soccorsa" da altri studenti. L'evento si è verificato nel cortile della scuola, Itis Bersanti, nel corso di una manifestazione indetta dal corpo studentesco per protestare contro la decisione dell'istituto di modificare l'orario dell'intervallo di metà mattina. Le indagini sull'episodio sono state condotte dai carabinieri.