Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa
epa12290077 A Palestinian flag flutters during a protest against the US and Israel in Sana'a, Yemen, 08 August 2025. Thousands of Houthis demonstrated in Sana'a in support of the Palestinian people and in protest against the United States and Israel for continuing the military campaign in the Gaza Strip. Yemen's Houthis have threatened to target vessels of 64 shipping companies doing business with Israeli ports, according to Houthis-run Saba news agency. EPA/YAHYA ARHAB
AA
PISA, 16 SET - Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell'accaduto, come "professore sionista". L'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l'aula è stata occupata. Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti