Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa

epa12290077 A Palestinian flag flutters during a protest against the US and Israel in Sana'a, Yemen, 08 August 2025. Thousands of Houthis demonstrated in Sana'a in support of the Palestinian people and in protest against the United States and Israel for continuing the military campaign in the Gaza Strip. Yemen's Houthis have threatened to target vessels of 64 shipping companies doing business with Israeli ports, according to Houthis-run Saba news agency. EPA/YAHYA ARHAB
epa12290077 A Palestinian flag flutters during a protest against the US and Israel in Sana'a, Yemen, 08 August 2025. Thousands of Houthis demonstrated in Sana'a in support of the Palestinian people and in protest against the United States and Israel for continuing the military campaign in the Gaza Strip. Yemen's Houthis have threatened to target vessels of 64 shipping companies doing business with Israeli ports, according to Houthis-run Saba news agency. EPA/YAHYA ARHAB
AA

PISA, 16 SET - Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell'accaduto, come "professore sionista". L'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l'aula è stata occupata. Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PISA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario