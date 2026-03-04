Blitz interforze al parco Sempione di Torino, decine di identificati

TORINO, 04 MAR - E' in corso un'operazione interforze nel parco Sempione, a ridosso dell'ex area Gondrand, in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino. Sul posto agenti dei reparti mobili del commissariato Barriera di Milano e del Nucleo prevenzione crimine della questura di Torino, con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Un'operazione - secondo quanto si è appreso - voluta sia dal questore sia dal prefetto. Alle ore 10 inizieranno le operazioni di bonifica con l'obiettivo di restituire il parco alla collettività. L'area servirà anche per il cantiere della nuova linea della metropolitana. La zona da tempo è segnalata da residenti come bivacco di disperati e luogo di ritrovo per tossicodipendenti e spacciatori. Stamane sono già stati portati via tre presunti pusher per essere identificati. Ora le forze dell'ordine stanno identificando le persone che bivaccano. Oltre una cinquantina i soggetti che si trovavano nella zona al momento dell'arrivo degli agenti. Sul posto anche l'assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone (Fdi) e il presidente della circoscrizione, Valerio Lomanto. Presenti anche 118 e Asl.