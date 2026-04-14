Blitz in un terreno a Roma, trovati 10mila francobolli collezione Vaticano

ROMA, 14 APR - Maxi blitz della polizia locale in via Portuense a Roma: denunciate tre persone, sequestrata un'area di 15mila metri quadrati e ritrovati circa 10mila francobolli degli anni '60 della collezione dello Stato Vaticano, oltre a 4 cartoline postali affrancate del 1965. Il materiale, ora in attesa di essere stimato, era stato abbandonato nell'area parcheggio, probabilmente per disfarsene prima dei controlli. Le denunce sono scattate per la presidente legale dell'associazione proprietaria del terreno, per reati ambientali e urbanistici, per la presenza di un bar senza autorizzazione alla somministrazione che aveva lo scarico dei liquidi a terra e nessun allaccio in fogna oltre a un parcheggio a pagamento, con evidente trasformazione del terreno agricolo in terreno commerciale, senza le previste autorizzazioni. Altre due persone, un uomo e una donna di nazionalità romena, sono state invece denunciate per trasporto illegale di oggetti metallici e rifiuti ingombranti.