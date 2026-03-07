Giornale di Brescia
'Blitz Idf in Libano per recuperare resti pilota'

AA

ROMA, 07 MAR - Il blitz notturno delle forze israeliane nel villaggio di Nabi Sheet, nel Libano orientale, aveva l'obiettivo di localizzare i resti del pilota di caccia israeliano disperso Ron Arad. Lo scrivono i media israeliani citando fonti libanesi. Gli elicotteri dell'Idf sono atterrati nei pressi del villaggio, nella valle della Beqaa, poi i soldati sono avanzati fino al cimitero. I miliziani di Hezbollah hanno aperto il fuoco, le truppe israeliane hanno risposto, ritirandosi con la copertura aerea. L'ultimo bilancio ufficiale parla di 16 morti e 35 feriti tra i libanesi.

ROMA

