Blitz Guardia di finanza, dal Vibonese traffico di droga in tutta Italia

CATANZARO, 26 MAR - L'esistenza di una organizzazione criminale, facente capo alla 'ndrina Maiolo di Acquaro (Vibo Valentia), dedita al traffico di sostanze stupefacenti in tutta Italia, è stata scoperta dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro nell'inchiesta che stamani ha portato all'esecuzione, in tutta Italia, di un'ordinanza cautelare per 15 persone, 12 ristretti in carcere, uno ai domiciliari e due con obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante, tra le altre, di aver agito al fine di agevolare l'attività della "locale di Ariola". L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, con l'ausilio di unità cinofile, coordinati dalla Dda catanzarese. Le indagini sono state condotte con una complessa attività tecnica di individuazione di smartphone criptati e con la successiva analisi di una cospicua mole di conversazioni chat crittografate. Da questo lavoro sarebbe emerso che l'associazione aveva fissato il proprio centro decisionale nella provincia vibonese, da dove, il dominus del sodalizio coordinava tutte le attività, procacciava, senza soluzione di continuità, ingenti quantitativi di droga che poi venivano consegnate dai corrieri dell'organizzazione principalmente in Lazio, Piemonte e Abruzzo, dove l'organizzazione gestiva un vero e proprio hub utilizzato per il deposito di stupefacenti. L'organizzazione, in particolare, trafficava marijuana e cocaina. Le indagini, secondo l'accusa, hanno permesso di ricostruire, complessivamente, numerosi episodi di compravendita e detenzione di sostanze per un quantitativo complessivo di circa 750 chili di marijuana e 11 di cocaina, per un valore di circa 10 milioni di euro.