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Blitz contro 'ndrangheta, contestato l'omicidio del 19enne ucciso per errore

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(Vedi: 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri... delle 07:17) CATANZARO, 15 APR - Nell'operazione eseguita questa mattina dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, nell'ambito della quale sono stati eseguiti 15 provvedimenti cautelari nel Vibonese, viene contemplato anche l'omicidio di Filippo Ceravolo, vittima innocente di mafia. Ceravolo, 19 anni, è morto il 25 ottobre 2012 in seguito a un agguato mentre si trovava in macchina con il vero obbiettivo dei killer, Domenico Tassone, il quale si è salvato gettandosi fuori dall'abitacolo. Tassone è stato tratto in arresto, con l'accusa di associazione mafiosa, lo scorso 8 aprile nel corso dell'operazione denominata 'Jerakarni'.

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