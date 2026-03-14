Blitz attivisti della rete 'No America's Cup' in cantiere a Bagnoli

NAPOLI, 14 MAR - Attivisti della rete ' No America's Cup ' hanno pacificamente invaso in mattinata il cantiere sul litorale di Bagnoli che nel 2027 ospiterà l'America' Cup. I manifestanti hanno esposto dei cartelli fermandosi nella vasta area dove erano al lavoro mezzi per lo spostamento della terra. "Siamo qui - si legge in una nota pubblicata sui social - per dire no a dei lavori in corso nell'area che riteniamo vergognosi e pieni di opacità. Invece di bonificare l'area per restituire il mare, la spiaggia ed il bosco agli abitanti rischiano di consegnarla per sempre nelle mani di speculatori". "Continueremo ad esercitare il controllo popolare - promettono - che finora ci è stato negato e lo faremo ancora di più in questa fase in cui sono iniziati i lavori di tombatura della spianata con tonnellate di cemento senza alcuna bonifica. Lavori che rischiano di seppellire per sempre il sogno della grande spiaggia per fare spazio a porti che ospiteranno barche dell'American's Cup". "E ancora più - sottolineano - ci preoccupano i lavori di dragaggio marino che metteranno di nuovo in circolo contaminanti molto pericolosi per la salute e l'ambiente di un'area già fortemente compromessa i cui cittadini devono già fare fronte ad alte percentuali di tumori e ad un fenomeno bradisismico a cui le istituzioni non sono capaci di dare alcun risposta".