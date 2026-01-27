Blitz antidroga della polizia di Messina ordinanza per 15 indagati

MESSINA, 27 GEN - Un'operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Nell'esecuzione del provvedimento sono impegnati circa 100 agenti della squadra mobile delle Questure di Messina, Catania e Siracusa, dello Scico di Catania e Messina e dei reparti prevenzione crimine e delle unità cinofile della polizia.