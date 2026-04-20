Blitz anti-narcos in favela a Rio, turisti bloccati durante la sparatoria

RIO DE JANEIRO, 20 APR - Un'operazione della polizia di Rio de Janeiro contro affiliati al Comando Vermelho ha provocato un intenso scontro a fuoco nella favela del Vidigal, causando la chiusura dell'Avenida Niemeyer e generando momenti di forte tensione tra residenti e turisti. Circa 200 visitatori sono rimasti bloccati sul Morro Dois Irmãos, punto panoramico con visuale mozzafiato sulle più famose spiagge della città, senza poter scendere lungo il sentiero che parte dalla comunità. Solo dopo le 7, una volta ristabilito il controllo, i turisti sono stati accompagnati a valle tra mezzi blindati e pattuglie. L'operazione aveva come obiettivo all'arresto di esponenti di vertice dell'organizzazione criminale carioca e dei loro referenti nello Stato di Bahia. In cima alla lista c'era Edinaldo Pereira Souza, detto "Dadá", ritenuto leader del traffico a Caraíva. L'uomo, evaso nel 2024 da un carcere in Bahia, si era rifugiato a Rio sotto la protezione del Comando Vermelho. Durante l'intervento, i criminali hanno ostacolato l'accesso alla zona utilizzando un autobus e cassonetti, bloccando una delle principali arterie tra gli esclusivi quartieri di São Conrado e Leblon. Souza è riuscito a sfuggire alla cattura, mentre una donna è stata arrestata con l'accusa di riciclaggio di denaro per l'organizzazione.