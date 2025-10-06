Blitz al Quarticciolo, sequestrate 3mila dosi di crack e cocaina

ROMA, 06 OTT - Una maxi operazione antidroga dei carabinieri è in corso nel quartiere Quarticciolo, alla periferia di Roma. Impegnati i militari della stazione Tor Tre Teste e della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto di unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (Api) del Nucleo Radiomobile, con il coordinamento della Procura di Roma, Dipartimento Criminalità diffusa e grave. Sono oltre tremila le dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish sequestrati finora, scoperti in nascondigli anche nei pressi dei giochi dei bambini. Cinque le persone al momento fermate e portate in caserma, la cui posizione è al vaglio. Tantissimi i residenti del quartiere - riferiscono i carabinieri - che si sono avvicinati ai militari per ringraziarli dell'operazione. L'attività segue le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.