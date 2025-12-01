Blitz a La Stampa: Giuli, 'segnali al limite di eversione'

"È importante che nessuno sottovaluti certi segnali, al limite dell'eversione, provenienti da ambienti oltranzisti e estremisti che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere degli atti di violenza così intimidatoria, oggettivamente pericolosi. È un attacco alla democrazia". A dirlo è il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, questa mattina in visita alla sede torinese del quotidiano La Stampa oggetto, la scorsa settimana, di un'irruzione da parte di manifestanti. Una presenza, la sua, "che è un segnale di conferma di solidarietà e vicinanza a tutta la famiglia de La Stampa di Torino - sottolinea il ministro -, ai lavoratori, ai giornalisti, al direttore Malaguti". Quanto accaduto, ribadisce Giuli "è un attacco alla democrazia che proviene da un estremismo dei centri sociali che, evidentemente, non tiene conto del fatto che ogni volta che si colpisce un giornale, e in particolare La Stampa di Torino, si colpisce un presidio di libertà e di democrazia. E a questa forma di violenza, a questa aggressività - sottolinea - bisogna rispondere in modo coeso, con una vigilanza da parte di tutte le istituzioni, dei corpi sociali. Bisogna far sentire l'appoggio trasversale di tutte le forze politiche e istituzionali", conclude.