Blair al Cairo per colloqui su Gaza dopo ingresso nel Board of Peace

IL CAIRO, 25 GEN - L'ex premier britannico Tony Blair è arrivato al Cairo questo pomeriggio per colloqui su Gaza, nella sua prima visita da quando è entrato a far parte del Consiglio per la Pace voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo fanno sapere fonti dell'aeroporto egiziano, precisando che è arrivato da Londra a bordo di un jet privato. L'ex primo ministro britannico era accompagnato da tre dei suoi consiglieri. Durante la sua visita in Egitto, incontrerà diversi alti funzionari. Pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato lui e Marco Rubio, segretario di Stato americano, membri fondatori del Consiglio per la Pace. "È stato un onore lavorare con Steve Wittkoff, Jared Kushner e il loro straordinario team - ha detto al suo arrivo -, e non vedo l'ora di collaborare con loro e altri colleghi per promuovere la visione del presidente per la pace e la prosperità". "Il piano in 20 punti del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza è stato un risultato eccezionale", ha aggiunto, precisando al contempo che "il rilascio dell'ostaggio Ran Gvili rimane una priorità".