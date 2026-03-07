Blackout a Cuba, si moltiplicano le proteste della popolazione

L'AVANA, 07 MAR - Si moltiplicano le proteste popolari a Cuba per la sempre più precaria situazione della vita quotidiana, esacerbata anche dall'ennesimo blackout generale: nelle ultime ore sono state segnalate manifestazioni per strada a colpi di pentole (i cosiddetti 'cazerolazos') in diverse zone dell'Avana con grida esplicite contro il governo. "Abbasso il comunismo!" si è sentito, ad esempio, nel quartiere Jesús María della capitale, secondo le testimonianze raccolte sul posto. La crisi energetica si è aggravata nelle ultime settimane a causa della decisione del governo americano guidato da Donald Trump di sanzionare qualsiasi Paese che commerci petrolio con l'isola, tagliando così il rifornimento di carburante. Ma, molto prima del blocco Usa, il sistema elettrico locale era già in agonia a causa della mancanza di manutenzione delle sue vetuste centrali termoelettriche.