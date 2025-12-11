Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero﻿Cronaca

Birmania: raid aereo della giunta su un ospedale, almeno 31 morti

L’attacco notturno ha colpito una struttura di Mrauk U: «Situazione terribile», ha detto Wai Hun Aung
Un fiore su macerie
Un fiore su macerie
AA

Un raid aereo della giunta birmana su un ospedale dell’area occidentale del Paese ha causato la morte di almeno 31 persone. Lo ha rivelato un operatore umanitario sul posto, mentre l’esercito sta conducendo una vasta offensiva in vista delle elezioni previste tra due settimane.

«La situazione è terribile – ha detto Wai Hun Aung, riferendosi all'attacco notturno contro un ospedale di Mrauk U –. Ci sono 31 morti e pensiamo ce ne saranno altri».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BirmaniaMRAUK U

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario