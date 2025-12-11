Birmania: raid aereo della giunta su un ospedale, almeno 31 morti
L’attacco notturno ha colpito una struttura di Mrauk U: «Situazione terribile», ha detto Wai Hun Aung
Un fiore su macerie
Un raid aereo della giunta birmana su un ospedale dell’area occidentale del Paese ha causato la morte di almeno 31 persone. Lo ha rivelato un operatore umanitario sul posto, mentre l’esercito sta conducendo una vasta offensiva in vista delle elezioni previste tra due settimane.
«La situazione è terribile – ha detto Wai Hun Aung, riferendosi all'attacco notturno contro un ospedale di Mrauk U –. Ci sono 31 morti e pensiamo ce ne saranno altri».
