Bimbo ucciso da porta di calcio, fatale una lesione al cuore

SASSARI, 17 SET - Gioele Putzu, il bambino di 9 anni travolto e ucciso sabato scorso dal crollo di una porta da calcio nel campo sportivo del quartiere San Nicola, a Ozieri, è morto a causa di una lesione al cuore. A stabilirlo oggi sono stati la tac e l'esame del corpo eseguite su disposizione della Procura nell'Istituto di medicina legale di Sassari. I pali della porta da calcetto contro cui è andato a sbattere Gioele mentre giocava con due amici, gli sono crollati addosso causandogli un trauma addominale da schiacciamento che ha procurato una lesione cardiaca fatale per il piccolo. Il corpo del bambino è stato restituito alla famiglia. Domani alle 15.30, nella chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Olbia, dove Gioele viveva con i genitori, saranno celebrati i funerali. Intanto le indagini della Procura di Sassari, affidate ai carabinieri della Compagnia di Ozieri, vanno avanti. Al momento nessun nome compare sul registro degli indagati: gli inquirenti stanno vagliando le posizioni di chi ha la responsabilità della custodia e della sicurezza dell'impianto sportivo, che sabato pomeriggio, benché non fosse in corso alcuna gara o allenamento, secondo le testimonianze raccolte aveva i cancelli aperti ed era accessibile a chiunque.