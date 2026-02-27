++ Bimbo trapiantato: martedì prossimo al via l'incidente probatorio ++

NAPOLI, 27 FEB - E' fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l'incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi. I magistrati della VI sezione - lavoro e colpe professionali - hanno iscritto nel registro degli indagati sette medici nei confronti dei quali si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso. Ciascuno degli indagati potrà nominare i propri consulenti di parte.