Bimbo trapiantato, la mamma 'lui è un guerriero e io non mollo'

NAPOLI, 14 FEB - "E' un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa". Lo dice all'ingresso dell'ospedale Monaldi Patrizia Mercolino, la madre del bimbo in gravi condizioni dopo aver ricevuto due mesi fa il trapianto di un cuore danneggiato. Patrizia ha ricevuto all'interno dell'ospedale, lontano da cronisti e telecamere, la visita di solidarietà del cardinale Domenico Battaglia. Con lei l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: "Nel caso di un nuovo trapianto - ha detto - non dovrebbe eseguirlo lo stesso medico del primo intervento, che immaginiamo sia, come atto dovuto, tra i sanitari indagati".