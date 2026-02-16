Giornale di Brescia
Bimbo trapiantato, la mamma "io non mollo, non perdo la speranza"

NAPOLI, 16 FEB - "Stiamo attendendo cosa decidono nella riunione nell'ospedale che è ancora in corso. Non ho avuto modo di parlare con qualche medico. Io mi aspetto che mio figlio sia ancora trapiantabile, io non mollo, la speranza non la perdo". Lo ha detto Patrizia, la mamma del bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. "Sulle sue condizioni non so se ci siano novità, aspetto i medici", spiega la mamma che alla domanda se abbia ricevuto telefonate da istituzioni risponde "al momento ancora no, spero si faccia sentire qualcuno".

NAPOLI

