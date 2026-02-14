Bimbo trapiantato, il legale della famiglia presenta integrazione della querela

NAPOLI, 14 FEB - Il legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato stamane una integrazione alla querela già depositata nelle scorse settimane. Lo stesso Petruzzi, all'uscita dalla stazione dei carabinieri di Cimitile (Napoli), spiega di aver chiesto "un incidente probatorio sulle cartelle cliniche e tutta la documentazione, compresi i verbali della équipe multidisciplinare che sta valutando lo stato di salute del piccolo". Rispondendo ai cronisti, Petruzzi è tornato sulla divergenza dei pareri medici rispetto alla possibilità del bimbo di essere sottoposto a un nuovo trapianto di cuore: "I medici del Bambin Gesù di Roma, da noi interpellati, hanno espresso parere negativo. Il Monaldi invece continua a ritenere praticabile l'intervento, quindi il bambino rimane nella lista nazionale dei trapianti. Almeno fino a lunedì quando è previsto un nuovo briefing dei medici".