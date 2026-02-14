Giornale di Brescia
Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al Monaldi

NAPOLI, 14 FEB - L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l'ospedale 'Monaldi', nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Battaglia si è trattenuto con la mamma del piccolo, Patrizia Mercolino. Si tratta di una visita privata, riferiscono fonti della curia, con la quale il presule ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia. Poi l'arcivescovo si è intrattenuto in preghiera dinanzi al reparto dove il bimbo è ricoverato.

Argomenti
NAPOLI

