Bimbo trapiantato, azienda Monaldi sospende due dirigenti medici

(V. "Ghiaccio, box e comunicazione, in 3 errori..." delle 19.49) NAPOLI, 27 FEB - L'Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. È quanto si apprende da una nota diffusa in serata dall'azienda ospedaliera. "Prosegue - si spiega - per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente. L'azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge".