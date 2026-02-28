Giornale di Brescia
Bimbo trapiantato: avvocato famiglia, ricusiamo uno dei 3 periti del gip

NAPOLI, 28 FEB - "Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l'incidente probatorio". Lo annuncia Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un intervento di trapianto di cuore fallito. "Da da una semplice ricerca fatta sul web - spiega l'avvocato - risulta che Rinaldi, professore ordinario di cardiochirurgia dell'Università di Torino, abbia espresso una indebita manifestazione ante-incarico sui fatti in oggetto l'accertamento e che, inoltre, sia coautore di una pubblicazione scientifica di uno di medici indagati". "In virtù di ciò riteniamo sussistere un difetto delle garanzie di imparzialità, necessario all'espletamento dell'incarico peritale".

