Bimbo trapiantato, al Monaldi si prepara il maxiconsulto di domani

NAPOLI, 17 FEB - Ore di attesa all'ospedale Monaldi di Napoli per la preparazione del maxiconsulto indetto domani, con la partecipazione di esperti di tutta Italia, sulla possibilità di sottoporre il piccolo - cui è stato trapiantato un cuore danneggiato - a una ulteriore operazione con un organo nuovo. Al momento il bimbo è ancora nella lista trapianti e in attesa di un cuore. La consulenza richiesta dal Monaldi al Bambin Gesù ha evidenziato un quadro critico, incompatibile con la speranza di poter impiantare un cuore nuovo al bambino. La famiglia però non perde le speranze. L'ospedale napoletano, che ieri avrebbe dovuto esprimere una propria nuova valutazione, ha invece rinviato la decisione e annunciato, ieri sera, "un Heart Team che porterà al Monaldi gli specialisti delle strutture italiane con i maggiori volumi in termini di trapianto pediatrico per una rivalutazione congiunta al letto del paziente".