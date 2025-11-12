Bimbo muore soffocato in asilo nido nell'Aretino

AREZZO, 12 NOV - Un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo, nel paese di Soci, è morto soffocato durante le attività odierne, per cause in corso di accertamento. Il bimbo, 2 anni, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto. L'allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvarlo.