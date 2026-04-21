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Bimbo muore annegato in un centro termale vicino Latina, quattro indagati

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CASTELFORTE, 21 APR - Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Cassino per la morte del bambino di 7 anni scomparso sabato pomeriggio in una piscina di un complesso termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud della provincia di Latina. Si tratta di quattro persone tutte legate alla struttura dove pochi giorni fa il piccolo è annegato in acqua, rendendo vano l'intervento dei soccorsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Formia e della Stazione di Castelforte, e nella giornata di venerdì è in programma l'autopsia sulla salma del bimbo.

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