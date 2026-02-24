Bimbo morto nel Torinese, espiantato cuore per donazione

TORINO, 24 FEB - E' stato espiantato il cuore del bimbo di 5 mesi morto ieri all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, quarantotto ore dopo una caduta in casa a Pessione (Torino). L'organo verrà destinato a un piccolo paziente fuori Piemonte. E' quanto si è appreso in ambienti sanitari. Erano stati i genitori a dare il consenso alla donazione degli organi. Dalla procura è arrivata l'autorizzazione: il prelievo non condiziona l'accertamento medico legale che verrà disposto durante l'indagine.