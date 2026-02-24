Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bimbo morto nel Torinese, aperto fascicolo per omicidio colposo

AA

TORINO, 24 FEB - Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Torino sul caso del bimbo di cinque mesi morto ieri a 48 ore dal ricovero in ospedale dopo una caduta in casa a Pessione, frazione di Chieri (Torino). Il passo si è reso necessario perché gli inquirenti intendono procedere con l'autopsia per chiarire vari aspetti della vicenda. L'espianto del cuore del piccino non comprometterà l'accertamento di natura medico legale. La mamma ha dichiarato ai carabinieri che era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario