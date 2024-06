Bimbo morto nel pozzo: la madre, 'Eri una perla rara'

Il pozzo artesiano di circa 7 metri dove sono caduti una donna e un bambino di 10 anni, in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, 27 giugno 2024. La donna è stata recuperata da una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e affidata alle cure del 118, il bambino è morto. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO ++ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING++ NPK ++