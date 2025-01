Bimbo morto a Marsa Alam, celebrati i funerali in Friuli

TRIESTE, 17 GEN - Sono stati celebrati oggi pomeriggio nel duomo di Tricesimo (Udine) i funerali di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto in Egitto durante una vacanza con i genitori. Diversi i coetanei presenti tra la folla che in silenzio ha dato l'ultimo saluto al bimbo. Ad accogliere il feretro anche una rappresentanza di vigili del fuoco, schierati davanti l'ingresso del duomo in segno di vicinanza al padre di Mattia, Marco, volontario del distaccamento di Codroipo. Al termine della funzione la mamma Alessandra ha ricordato Mattia rivolgendo un invito ai presenti: "Siate come lui". Il bimbo è morto a seguito di un malore mentre a inizio gennaio si trovava in vacanza a Marsa Alam. Nei giorni successivi la Direzione sanitaria del Mar Rosso ha postato sui propri profili Facebook l'esito di esami clinici effettuati sul corpo del piccolo sostenendo che il bambino era affetto da una grave patologia preesistente, cioè un tumore cerebrale e una polmonite batterica. Al rientro della salma in Italia è stata svolta un'autopsia i cui risultati sono attesi nelle prossime settimane.