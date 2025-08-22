Giornale di Brescia
Bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave

ROMA, 22 AGO - Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. Il fatto è successo sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, dove il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Da quanto appreso sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo, e dopo anche aperto la portiera posteriore della macchina, e a quel punto il piccolo è caduto dal veicolo in corsa. La madre ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio. I medici vista la gravita delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.

