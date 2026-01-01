Bimbo di tre anni morto per monossido nel Bresciano

BRESCIA, 01 GEN - Tragedia ieri pomeriggio a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione privata. Un bambino di tre anni è morto. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Per il figlio più piccolo, invece, non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Dai primi accertamenti, la causa dell'intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il pm di turno di Brescia Iacopo Berardi ha disposto il sequestro dell'abitazione della famiglia di origini pakistane. Il monossido si sarebbe sprigionato da una stufa che ora sarà oggetto di accertamenti da parte della Procura di Brescia.