Bimbo di due anni cade dal secondo piano di un palazzo nel Torinese

TORINO, 19 APR - Un bambino di due anni è caduto dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè, nel Torinese. Il piccolo è stato trasportato dal Servizio regionale di elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso, considerata la dinamica dell'evento, ma all'arrivo dei sanitari era sveglio e cosciente. Sul posto il 118 di Azienda Zero.