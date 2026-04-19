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Bimbo di due anni cade dal secondo piano di un palazzo nel Torinese

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TORINO, 19 APR - Un bambino di due anni è caduto dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè, nel Torinese. Il piccolo è stato trasportato dal Servizio regionale di elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso, considerata la dinamica dell'evento, ma all'arrivo dei sanitari era sveglio e cosciente. Sul posto il 118 di Azienda Zero.

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