Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese

BELLUNO, 08 MAG - Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un'azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal e della Polizia. Il mezzo sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.