Bimbo di 5 anni muore soffocato per un boccone nel Cagliaritano

CAGLIARI, 23 FEB - Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il piccolo dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

CAGLIARI

