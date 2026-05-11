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Bimbo di 5 anni morto al Meyer, inchiesta per omicidio colposo

FIRENZE, 11 MAG - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte del bambino di 5 anni la notte tra l'8 e il 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici all'ospedale pediatrico Meyer. Lo si apprende al Palazzo di giustizia. L'autopsia viene fissata in giornata. La procura ha già acquisito le cartelle cliniche.

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