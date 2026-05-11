FIRENZE, 11 MAG - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte del bambino di 5 anni la notte tra l'8 e il 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici all'ospedale pediatrico Meyer. Lo si apprende al Palazzo di giustizia. L'autopsia viene fissata in giornata. La procura ha già acquisito le cartelle cliniche.
Bimbo di 5 anni morto al Meyer, inchiesta per omicidio colposo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiFIRENZE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...