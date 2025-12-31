Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido

BRESCIA, 31 DIC - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. Un bambino di tre anni è morto. Secondo quanto segnalato dal 118, a rimanere intossicate nel tardo pomeriggio sono state tre persone di nazionalità pakistana: una donna di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Per il figlio più piccolo, invece, non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Dai primi accertamenti, la causa dell'intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.