Bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

Bologna, 22 dicembre 2016. Ospedale Maggiore, Centrale Operativa 118 Emilia Est. Una nuova ambulanza predisposta per accogliere anche piccoli pazienti in età pediatrica è stata donata dalla Fondazione Carlo Novello Onlus in memoria di Carlo Novello. Ad accogliere e ringraziare a nome della Azienda USL di Bologna la Sig.ra Luisa Pirazzini, mamma di Carlo, il dr. Cosimo Picoco, responsabile della centrale operativa del 118. ARCHIVIO AUSL BOLOGNA- foto Paolo Righi/Meridiana Immagini